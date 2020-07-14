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Факты / Украина

Определены пороговые баллы тестов ЕПВЭ 2020

Комиссия определила пороговые баллы тестов ЕПВЭ 2020.

По информации МОН, минимальное допустимое количество баллов единого профессионального вступительного экзамена для поступления на юридические специальности в этом году составляет:

  • для теста из общих учебных юридических предметов — 10 правильных ответов;
  • для теста из восьми базовых юридических дисциплин — 30 правильных ответов.

Читайте: Когда будут известны результаты ВНО 2020

Кроме того, из-за обращения участников тестирования комиссия дисквалифицировала еще два вопроса теста из восьми базовых правовых дисциплин. Всего из блока Право убрали четыре вопроса — 31, 36, 67 и 75.

Вступительная кампания 2020

Из-за карантина ВНО 2020 и вступительные экзамены в магистратуру в этом году пришлось перенести на июнь и июль.

Повлияет он и на вступительную кампанию.

По словам временного исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета, изменения будут, но незначительные.

Подробнее о вступительной кампании 2020 читайте в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Источник: Минобразования

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