В Украине резко выросло количество новых больных коронавирусом. В то же время, выздоровело больше людей, чем заболело.
За сутки в Украине заболели еще 836 человек, а излечились за день 977 пациентов.
Общее количество инфицированных Covid-19 остановилась на цифре 55 607.
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Больше всего новых случаев во Львовской области — 171, а также в Киеве — 147.
В ВСУ — 14 случаев коронавируса.
Коронавирус в Киеве
В столице абсолютный антирекорд — 147 случаев в сутки. В больницы были госпитализированы девять больных. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Вылечилось 36 киевлян, в общем 2 160 человек.
Карантин в Украине
Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 июля. Но в Минздраве уже прогнозируют, что продлят его еще на месяц. Соответствующие документы уже разрабатываются.
Коронавирус пришел в Тывровский областной дом-интернат для лиц с инвалидностью и пожилых людей Винницкой области. Covid-19 обнаружили в семи сотрудников интерната и у семи пациентов.
Ровенская область ослабила карантин. Позволили работу ресторанов и баров.
Правила для допуска в школу с 1 сентября
Минздрав и МОН вместе разрабатывают правила, по которым дети будут учиться с 1 сентября.
В школе детей должны приводить родители, на входе будет температурный скрининг. Обязательным атрибутом становится защитная маска.
Уточненные правила опубликуют до конца месяца.