В Украине резко выросло количество новых больных коронавирусом. В то же время, выздоровело больше людей, чем заболело.

За сутки в Украине заболели еще 836 человек, а излечились за день 977 пациентов.

Общее количество инфицированных Covid-19 остановилась на цифре 55 607.

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Больше всего новых случаев во Львовской области — 171, а также в Киеве — 147.

В ВСУ — 14 случаев коронавируса.

Коронавирус в Киеве

В столице абсолютный антирекорд — 147 случаев в сутки. В больницы были госпитализированы девять больных. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Вылечилось 36 киевлян, в общем 2 160 человек.

Карантин в Украине

Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 июля. Но в Минздраве уже прогнозируют, что продлят его еще на месяц. Соответствующие документы уже разрабатываются.

Коронавирус пришел в Тывровский областной дом-интернат для лиц с инвалидностью и пожилых людей Винницкой области. Covid-19 обнаружили в семи сотрудников интерната и у семи пациентов.

Ровенская область ослабила карантин. Позволили работу ресторанов и баров.

Правила для допуска в школу с 1 сентября

Минздрав и МОН вместе разрабатывают правила, по которым дети будут учиться с 1 сентября.

В школе детей должны приводить родители, на входе будет температурный скрининг. Обязательным атрибутом становится защитная маска.

Уточненные правила опубликуют до конца месяца.