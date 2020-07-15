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Факты / Украина / Общество

Боевики препятствуют абитуриентам поступать в украинские вузы

Боевики “Л/ДНР” не выпускают на подконтрольную Украине территорию абитуриентов, которые едут поступать в украинские вузы без ВНО. Оккупанты отказывают выпускникам под предлогом карантина.

Представитель Донецка в ТКГ, журналист Денис Казанский сообщил, что разрешение на пересечение линии разграничения выдает так называемый межведомственный штаб боевиков, они же в свою очередь выпускают только тех, кто имеет прописку на подконтрольной территории.

— Абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они потеряли время и не смогли учиться в украинских вузах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что вступать надо в “университеты ДНР”, — написал Казанский.

Поступление без ВНО

Жителям временно оккупированных территорий Донбасса, Крыма и населенных пунктов на линии разграничения разрешили поступать в учреждения высшего образования без сдачи ВНО.

Соответствующий законопроект, который Верховная Рада приняла 3 июля 2020 года, а 10 июля его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Денис Казанский

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