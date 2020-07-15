На территорию Украины из временно оккупированных территорий на Донбассе доставят тело украинского военного, который погиб 13 июля возле населенного пункта Зайцево.

— Сегодня, 15 июля состоялось возвращение из временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево, — сообщает штаб ООС.

По данным Генерального штаба, идет подготовка тела к транспортировке на его место захоронения.

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Известно, что 13 июля украинские позиции обстреляли боевики из стрелкового оружия и гранатометов. В результате погиб один военный, второй подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

В тот же день во время эвакуации тела оккупанты убили одного медика, осуществив обстрел. Группа из трех военнослужащих в белых касках получила подтверждение режима Тишина и направились за погибшим украинским солдатом, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево.

Боевики открыли огонь, в результате чего медик погиб, еще один получил ранения, а третий боевое травмирования.