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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

15 июля в Украине коронавирус зафиксировали у 836 украинцев. Всего болезнь подтвердили у 55 607 человек.

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Прямая трансляция
09:44 - 15 июля

В Минздраве назвал главные правила для обучения в школах с сентября:

  • при входе измерения температуры работников и детей;
  • родители приводят детей в школу;
  • все должны носить маски;
  • в школах должны быть антисептики.

Подробную инструкцию опубликуют ближе к 1 сентября.

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09:32 - 15 июля

В Киеве 15 июля зафиксировали 147 случаев коронавируса.

Умер один человек, в общем 126 человек.

Побороли болезнь 36 киевлян, в общем 2 160 человек.

Подозрения на коронавирус в 14 794 киевлян.

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09:29 - 15 июля

Коронавирус по областям Украины:

  • Винницкая обл. — 2 194 (1 623 выздоровели);
  • Волынская обл. — 3 117 (1 840 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. — 1 155 (1 045 выздоровели);
  • Донецкая обл. — 767 (281 выздоровели);
  • Житомирская обл. — 1 550 (1 204 выздоровели);
  • Закарпатская обл. — 4 112 (1 379 выздоровели);
  • Запорожская обл. — 631 (526 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. — 3 178 (1 246 выздоровели);
  • м. Киев — 6 497 (2 160 выздоровели);
  • Киевская обл. — 3 128 (2 054 выздоровели);
  • Кировоградская обл. — 674 (593 выздоровели);
  • Луганская обл. — 97 (74 выздоровели);
  • Львовская обл. — 7 425 (1 167 выздоровели);
  • Николаевская обл. — 494 (389 выздоровели);
  • Одесская обл. — 2 314 (1 031 выздоровели);
  • Полтавская обл. — 337 (305 выздоровели);
  • Ровенская обл. — 4 782 (3 101 выздоровели);
  • Сумская обл. — 346 (300 выздоровели);
  • Тернопольская обл. — 2 292 (1 446 выздоровели);
  • Харьковская обл. — 2 787 (1 508 выздоровели);
  • Херсонская обл. — 205 (186 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. — 922 (778 выздоровели);
  • Черкасская обл. — 771 (605 выздоровели);
  • Черновицкая обл. — 5 208 (2 998 выздоровели);
  • Черниговская обл. — 624 (292 выздоровели).

Карта і статистика поширення коронавірусу в Україні 15 липня

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09:10 - 15 июля

Карантин в Украине продолжат еще на месяц, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Сейчас в Министерстве здравоохранения готовят проект постановления, ее рассмотрит Кабмин на следующей неделе..

Адаптивный карантин в Украине действует до 31 июля.

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09:07 - 15 июля

За сутки в Украине заболели коронавирусом 836 человек, в общем 55 607.

Выздоровели за день 977 пациентов, а с начала эпидемии — 28 131.

Умерли от осложнений, вызванных Сovid-19, еще 15 человек, в целом — 1 427.

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22:24 - 14 июля

Рада приняла в целом законопроект №3781 о дополнительной государственной поддержке детских центров Артек и Молодая гвардия на время карантина.

Он позволяет администрации указанных детских центров продавать 10% путевок самостоятельно и предусматривает строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры для этих центров за счет государства.

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20:29 - 14 июля

В Ровенской области ослабляют карантинные меры, поскольку регион вышел из “красной зоны”.

По состоянию на вечер 14 июля процент выявления случаев инфицирования Covid-19 составляет 10,6 при допустимой норме менее 11%.

— Это значит, что Ровенская может ослабить карантин, — написал глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

В области разрешили работу учреждений культуры и кинотеатров при условии наполненности залов не более 50%.

— Завтра рассмотрим и возможность открытия ресторанов, кафе, баров, столовых в помещениях, — добавил председатель ОГА.

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20:00 - 14 июля

С 15 июля во Львове возобновят работу гостиницы и хостелы. Решение было принято на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС, отчитывается пресс-служба Львовского горсовета.

В то же время под запретом остается работа кинотеатров и театров.

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18:24 - 14 июля

Львовский городской совет принял решение ослабить карантин в городе. Об этом отчитывается пресс-служба горсовета.

С 17 июля во Львове разрешили работу детских садов всех форм собственности.

А с 15 июля откроются инклюзивного-ресурсные центры и учреждения, которые предлагают услуги по размещению.

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17:18 - 14 июля

За сутки в Житомирской области не обнаружили ни одного нового больного коронавирусом. Об этом отчитывается пресс-служба Житомирской ОГА.

Всего в городе по состоянию на 14 июля подтвердили 1 524 случая инфицирования.

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