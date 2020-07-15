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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс доллара в обменниках Киева поднялся до 27,25 грн

В обменных пунктах на утро 15 июля курс доллара к гривне выросла на 5 коп. и составляет 27,25 грн.

Евро выросла на 15 копеек, и продается по 30,95 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,00 грн за $. € продают по курсу 30,40 грн.

Читайте: Кризис любит наличные: в какой валюте хранить деньги и что не так с долларом

Курс валют от Нацбанка

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,14 грн/$.

Тенденция показывает третий день ослабление гривны, и в настоящее время составляет 6 коп.

Евро также подорожало на 19 копеек. Курс этой валюты НБУ установил на уровне 30,87 грн/€1.

Источник: finance.ua

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