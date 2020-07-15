Епископ что-то предчувствовал: причина смерти Милана Шашика

Милан Шашик умер вечером, 14 июля. Причиной смерти епископа Мукачевской греко-католической епархии стал оторвавшийся тромб.

Шашик болел варикозом, сообщил епископ-помощник Нил Лущак со ссылкой на медиков.

Владыке Милану стало плохо еще утром, что заставило его сдать анализы и обратиться в больницу. В медучреждении Шашик остался до вечера. Там вечером у него оторвался тромб, из-за чего он умер.

Нил Лущак сообщил, что перед пандемией Шашик составил завещание, а в день смерти попросил уделить Таинство Елеосвящения.

— Епископ Милан Шашик что-то предчувствовал, — сказал епископ-помощник.

Что известно о Милане Шашике

Родился Шашик 17 сентября 1952 года в Словакии, а Украину впервые посетил в начале января 1991 года.

12 ноября 2002 года папа Римский Иоанн Павел II назначил о. Милана титулярным епископом Бононии, Апостольским Администратором ad nutum Sanctae Sedis Мукачевской епархии Греко-Католической Церкви с центром в Ужгороде.

Читайте: Умер митрополит УПЦ МП Софроний, поддерживающий автокефилию от Москвы

После назначения Апостольским Администратором Мукачевской греко-католической епархии, 6 января 2003 года владыка Милан Шашик получил архиерейское рукоположение из рук Папы Римского Иоанна Павла II.

17 марта 2010 года был назван епархом Мукачевской епархии. 24 апреля празднично введен на кафедру в Ужгородском соборе Воздвижения Честного Креста.

Источник: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net