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Факты / Украина / Бизнес и финансы

ПАО Центрэнерго начнет покупать уголь шахты Надежда с 15 июля

По меньшей мере 550 тонн угля в сутки будет поставлять для ПАО Центрэнерго шахта Надежда. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил директор угледобывающего предприятия Игорь Пиляй. Такая договоренность была достигнута на переговорах с дирекцией Центрэнерго.

— Сейчас шахта Надежда является единственным в Украине угледобывающим предприятием без государственной поддержки. В период до 2019 года на предприятии были накоплены значительные долги на общую сумму 50 млн грн, из них 39 млн — долги по зарплате.

Поэтому мы благодарны руководству Центрэнерго за протянутую нам руку помощи. Со своей стороны будем работать над добычей достаточных объемов угля надлежащего качества, — заявляет Игорь Пиляй.

В ПАО Центрэнерго информацию подтвердили и обещают соблюдение договоренностей.

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— Несмотря на то, что наше обращение к государственным банкам о предоставлении для Центрэнерго кредитной линии до сих пор остается без ответа, мы согласились пойти навстречу шахтерам на приемлемых для обеих сторон условиях. Речь идет о достаточном объеме отгрузок и о качестве угля.

С нашей стороны будет обеспечено выполнение всех финансовых обязательств по договорам. В то же время, надеюсь, что решение о предоставлении нам кредита благодаря содействию министра Ольги Буславець будет принято в ближайшее время, — сообщил и.о. генерального директора ОАО Центрэнерго Александр Корчинский.

Напомним, ранее мы писали, что в эфире Свободы слова Алексей Оржель сообщил, что объединять госшахты в один холдинг нецелесообразно.

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