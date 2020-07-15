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Факты / Украина

Погода в Украине 15 июля (КАРТА)

Погода в Украине 15 июля будет без осадков почти на всей территории Украины.

В среду ночью и днем прогнозируют дождь в четырех областях – Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской.

  • На востоке температура ночью до +14°, днем до +24°.
  • На западе Украины термометры покажут ночью до +11°, днем до +23°.
  • На юге температура прогреется ночью до +13°, днем до +27°.
  • В северных областях температура ночью до +13°, днем до +22°.
  • В центре ожидается температура ночью до +11°, днем до +23°.

В Киеве 15 июля переменная облачность, температура ночью до +11°, днем до +22°.

Читайте: Похолодание и дожди: какой будет погода на неделю в Украине (КАРТА)

Погода в Украине на сегодня - 15 июля 2020

Прогноз погоды на июль

Согласно прогнозу погоды на июль 2020, Украина прошла период многодневных дождей в начале месяца. Но сильные осадки должны вернутся еще в конце июля.

Средняя температура в Украине зафиксируется на уровне от +27° до +32°.

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