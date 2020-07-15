Рада разрешила электронный ИНН: документ появится в Дія

В мобильном приложении Дія скоро появится электронный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) как отдельный документ.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

В приложении Дія будет возможность дистанционно передать свой ИНН в государственные органы, добавил Федоров.

С помощью смартфона передать электронный документ можно будет через QR-код и push-сообщение любого госоргана, уточнил министр.

Точную дату появления ИНН в приложении Дія Федоров не назвал.

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Бумажные ИНН “можно сжечь”

Открыть счет в банке или подать документы на поступление в учебное учреждение стало легче, ведь отныне для этого не потребуется бумажная справка об ИНН.

Хватит регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов на ID-карте или свидетельства о рождении, которые приравниваются к присвоению справки ИНН.

Об этом говорится в изменениях в Налоговый кодекс, которые Верховная Рада приняла 14 июля.

— Жду момента, когда смогу сжечь этот потрепанный жизнью кусок бумаги, — написал Федоров, когда анонсировал появление документа в Дія.