Уважительные причины для пропуска заседаний депутатами - список

Парламент намерен закрепить в Регламенте Верховной Рады перечень уважительных причин, которые являются основанием для отсутствия депутата на пленарных заседаниях.
За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовал 321 народный депутат.
Уважительные причины для пропуска заседаний:
- выполнение поручений Верховной Рады, ее председателя, комитета;
- командировка;
- участие в мероприятиях, которые осуществляются в пределах работы постоянных делегаций;
- временная нетрудоспособность;
- отпуск в связи с беременностью и родами, отпуск в связи с рождением ребенка и другие;
- получение услуг в сфере здравоохранения и документально подтвержденные транспортные преграды.
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Народный депутат должен написать заявление та предоставить главе Верховной Рады подтверждающие документы.
Повестка дня Рады
15 июля в 10.00 началось утреннее пленарное заседание Верховной Рады. На повестке дня — назначение очередных местных выборов в 2020 году (25 октября) и утверждение календарного плана четвертой сессии.
На второе чтение выносятся проекты законов об оборонных закупках и о разведке, а также изменения в закон О Службе внешней разведки.