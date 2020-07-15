PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Політика

Рада утвердила список причин, по которым нардепы могут пропускать заседания

Парламент намерен закрепить в Регламенте Верховной Рады перечень уважительных причин, которые являются основанием для отсутствия депутата на пленарных заседаниях.

За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовал 321 народный депутат.

Уважительные причины для пропуска заседаний депутатами - список

Уважительные причины для пропуска заседаний: 

  • выполнение поручений Верховной Рады, ее председателя, комитета;
  • командировка;
  • участие в мероприятиях, которые осуществляются в пределах работы постоянных делегаций;
  • временная нетрудоспособность;
  • отпуск в связи с беременностью и родами, отпуск в связи с рождением ребенка и другие;
  • получение услуг в сфере здравоохранения и документально подтвержденные транспортные преграды.

Читайте: Заседание Верховной Рады 15 июля: онлайн-трансляция

Народный депутат должен написать заявление та предоставить главе Верховной Рады подтверждающие документы.

Повестка дня Рады 

15 июля в 10.00 началось утреннее пленарное заседание Верховной Рады. На повестке дня — назначение очередных местных выборов в 2020 году (25 октября) и утверждение календарного плана четвертой сессии.

На второе чтение выносятся проекты законов об оборонных закупках и  о разведке, а также изменения в закон О Службе внешней разведки.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка