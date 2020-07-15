Уважительные причины для пропуска заседаний депутатами - список

Парламент намерен закрепить в Регламенте Верховной Рады перечень уважительных причин, которые являются основанием для отсутствия депутата на пленарных заседаниях.

За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовал 321 народный депутат.

Уважительные причины для пропуска заседаний:

выполнение поручений Верховной Рады, ее председателя, комитета;

командировка;

участие в мероприятиях, которые осуществляются в пределах работы постоянных делегаций;

временная нетрудоспособность;

отпуск в связи с беременностью и родами, отпуск в связи с рождением ребенка и другие;

получение услуг в сфере здравоохранения и документально подтвержденные транспортные преграды.

Читайте: Заседание Верховной Рады 15 июля: онлайн-трансляция

Народный депутат должен написать заявление та предоставить главе Верховной Рады подтверждающие документы.

Повестка дня Рады

15 июля в 10.00 началось утреннее пленарное заседание Верховной Рады. На повестке дня — назначение очередных местных выборов в 2020 году (25 октября) и утверждение календарного плана четвертой сессии.

На второе чтение выносятся проекты законов об оборонных закупках и о разведке, а также изменения в закон О Службе внешней разведки.