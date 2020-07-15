Возможного кандидата на пост главы Нацбанка Украины могут назвать вечером 16 июля.

Именно для этого после заседания Верховной Рады собираются народные депутаты из фракции Слуга народа, рассказала на брифинге нардеп Ирина Верещук.

По ее словам, за заседание, вероятно, приедет и президент Владимир Зеленский.

Верещук подчеркнула, что утвержденной кандидатуры еще нет.

Нардеп также не исключает возможности обсуждения на этом заседании вопроса праймериз.

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Владимир Зеленский 14 июля заявил, что до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру на должность нового главы Нацбанка Украины, отметив — это будет независимый технократ.

Отставка Смолия

Верховная Рада 3 июля проголосовала за увольнение главы Национального банка Украины Якова Смолия. 1 июля он подал заявление об отставке.

Временно его обязанности исполняет Екатерина Рожкова.

Ранее во фракции Слуга народа заявили, что голосование за назначение нового руководителя Нацбанка может состояться в пятницу, 17 июля, на внеочередном заседании.