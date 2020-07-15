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Факты / Украина / Общество

Столичная налоговая отреагировала на жалобу инвалида-колясочника

Сервисы ДПС для налогоплательщиков будут доработаны с учетом особых потребностей предпринимателей с инвалидностью. Такой новостью поделилась в Facebook Злата Лагутина, руководитель Главного управления ГНС в г. Киеве.

После того, как ее отметили под публикацией инвалида-колясочника Николая Подрезана по проблемам в работе налоговой службы в Печерском районе столицы, Лагутина заявила, что такой категории налогоплательщиков нужно обеспечить дополнительные условия обслуживания, чтобы упростить их взаимодействие с налоговой.

По словам руководительницы столичной налоговой, на официальном сайте ведомства уже появился баннер Информация для лиц с инвалидностью, размещено видеоуроки о работе в электронном кабинете и справку, как пользоваться электронными сервисами. Информация будет дополняться, подчеркивает она.

Кроме того, Злата Лагутина сообщает о принятии ряда других мер по совершенствованию работы столичной налоговой в направлении обслуживания плательщиков с особыми потребностями.

Среди этих мер: проверка работы Центров обслуживания плательщиков, аудит технических нужд в ЦОПах, активизация обучения персонала, анализ баз данных субъектов хозяйствования — людей с инвалидностью, разработка возможных алгоритмов для получения ЭЦП без посещения ЦОП, приглашение к сотрудничеству профильных общественных организаций.

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Руководитель столичной налоговой отметила, что решение досадной ситуации, которая произошла с Подрезаном, осуществляется в сотрудничестве с председателем Общественного совета при Главном управлении ГНС в Киеве — Олегом Добровольским и адвокатом — Ярославом Романчуком.

Она выразила уверенность, что в этой ситуации удастся прийти к компромиссу, и пообещала сообщить подробности вскоре после детального рассмотрения ситуации.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине могут ввести новый налог для владельцев автомобилей.

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