Для получения полноправного членства в НАТО украинская власть должна сосредоточиться на проведении реформ в секторе безопасности, права и экономики.

Об этом рассказал глава представительства НАТО в Украине Александер Винников.

Он подчеркнул, что именно реформы (а не партнерские отношения) являются основным фактором для вступления в Альянс.

— Статус партнера никак не влияет на решение о членстве страны в Альянсе. Напоминаю, государства НАТО продолжают поддерживать усилия Украины по реформированию страны, в том числе в секторе безопасности и обороны, — сказал Винников.

Согласно стандартам НАТО, Украина должна сфокусироваться на комплексном реформировании судов (в частности, укреплении верховенства права), борьбе с коррупцией и решении экономических проблем.

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Кроме этого, Александер Винников напомнил об имплементации закона О национальной безопасности Украины от 2018 года.

— Сюда относится реформа СБУ, сектор разведки, принятие законопроекта О государственной тайне и О парламентском надзоре над сектором безопасности и разведки, а также реформа оборонно-технического комплекса, — отметил дипломат.

Винников подчеркнул, что в Альянсе ожидают принятия стратегии национальной безопасности Украины, которое было отложено. Этот документ должен сформировать стратегическую основу для дальнейшего проведения оборонной реформы.

Блокировка заседаний комиссии Украина-НАТО

Венгрия не снимает вето с заседаний комиссий Украина-НАТО уже несколько месяцев подряд.

Как заявляют дипломаты страны, главной причиной являются “проблемы с образованием венгерского нацменьшинства” в Украине.

Конфронтация между странами обострилась после принятия Радой в апреле 2019 закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Венгрия видит в нормах закона ограничения прав нацменьшинств, в частности венгров, проживающих на Закарпатье. В ответ на это официальный Будапешт начал блокировать евроатлантические инициативы Киева, в частности заседание комиссии Украина-НАТО.

Источник: Українське радіо