В Киеве 15 июля зафиксировали 147 случаев коронавируса.
Умер один человек, в общем 126 людей.
Победили болезнь 36 киевлян, в общем 2 160.
Подозрения на коронавирус у 14 794 киевлян.
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К слову 14 июля зафиксировали 112 новых случаев коронавируса.
Карантин в Киеве
Адаптивный карантин в Киеве может длиться полтора года из-за сложной эпидемической ситуации в городе.
В то же время работа предприятий Киева не будет прекращаться.
Сейчас карантин в городе, как и во всей стране, действует до 31 июля 2020 года.