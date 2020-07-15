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Факты / Украина / Общество

147 за сутки — в Киеве абсолютный антирекорд по количеству больных Covid-19

В Киеве 15 июля зафиксировали 147 случаев коронавируса.

Умер один человек, в общем 126 людей.

Победили болезнь 36 киевлян, в общем 2 160.

Подозрения на коронавирус у 14 794 киевлян.

Читайте: Карантин в Украине продлят на месяц — Степанов

К слову 14 июля зафиксировали 112 новых случаев коронавируса.

Карантин в Киеве

Адаптивный карантин в Киеве может длиться полтора года из-за сложной эпидемической ситуации в городе.

В то же время работа предприятий Киева не будет прекращаться.

Сейчас карантин в городе, как и во всей стране, действует до 31 июля 2020 года.

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