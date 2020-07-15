В Одессе из затонувшего танкера Delfi разлилось горючее

15 июля у одесского пляжа Дельфин из потерпевшего крушение танкера-бункеровщика Delfi снова вылилось горючее.
Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.
Загрязнение воды заметили инспекторы Государственной экологической инспекции.
Из-за волнения на море, которое произошло 14 июля, вода загрязнилась из-за повреждения бонового заграждения вокруг судна.
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В АМПУ отметили, что пятно на поверхности воды обработали 100 литрами сорбента, а затем закрепили боны обратно.
Сейчас загрязнение полностью локализировано.
Крушение танкера Delfi произошло 22 ноября в 2019 году. Тогда возле одесского пляжа случился масштабный разлив.
Убрать судно планировали до начала курортного сезона в Одессе. 15 июля подрядчик рассказал, что уже идут работы над эвакуацией танкера.
По словам представителя фирмы-подрядчика Дмитрия Евдокимова, работы планируют закончить уже в конце этого месяца. Он рассказал также, что экологи контролируют ситуацию с утечкой нефтепродуктов.
Недавно во время рабочей поездки в Одессу президент Владимир Зеленский возмутился тем, что местные власти до сих пор не могут убрать затонувший танкер Delfi.
Тогда губернатор Максим Куцый сообщил, что танкера в море не будет до 20 июля.