От 170 до 255 грн: Кабмин предлагает новые размеры штрафов для людей без масок

Кабинет министров одобрил законопроект, который устанавливает штрафы для граждан, которые не носят маску в публичных местах и транспорте.

В случае принятия проекта закона Верховной Радой украинцам грозит штраф за несоблюдение масочного режима в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов (от 170 до 255 грн).

Также Кабмин предложил штрафовать собственников общественных мест, если будет зафиксировано несоблюдение масочного режима посетителями.

Согласно этому законопроекту предпринимателям грозит штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 до 5 100 грн).

В марте Рада предусмотрела наказание для граждан за нарушение правил карантина в виде штрафа в 17-34 тыс. грн или 34-170 тыс. грн для чиновников.

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Усиление проверок в заведениях

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля заявил, что работу развлекательных заведений, в частности ночных клубов, кафе и ресторанов будут тщательно проверять.

По словам лидера государства, заведения не должны превратиться в места массового заражения людей.

Сейчас в Украине только в Харькове и Львове запретили работу ночных клубов после 22.00.