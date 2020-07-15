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Факты / Украина

От 2 лет тюрьмы с конфискацией имущества: что может грозить “минерам”

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ужесточить ответственность для лжеминеров и других лиц, которые сообщают заведомо ложную информацию об угрозе безопасности граждан.

Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду.

Если Рада примет закон, лжеминерам, кроме тюрьмы от двух до восьми лет, будет грозить обязательная конфискация имущества.

Злоумышленникам, которые сообщают о подготовке теракта на критически важных объектах инфраструктуры или в зданиях государственной власти, будет грозить срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

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В Украине очень часто что-то “минируют”

В отношении лжеминеров в Украине за 2019 год начато около 2 тыс. расследований, а с января по март 2020 года уже открыто 213 уголовных дел.

В начале июля в Киеве сообщили о минировании сразу трех станций метро. К счастью, взрывчатку не нашли.

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