Отдых в Египте и Албании 2020: Кабмин отменил самоизоляцию и тест по возвращению

Кабмин отменил обязательную 14-дневную самоизоляцию для туристов, которые отдыхали в Египте или Албании.

Кроме того, отдыхающим после возвращения из отпуска не нужно будет делать тест на коронавирус, информирует министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, изменения касаются стран, которые внесены в красный список.

Читайте: МАУ запускает чартеры в Турцию и Египет

Кроме того, министр призвал украинцев путешествовать по Украине. Это стало возможным, ведь, по его словам, Укрзализныця возобновила движение около 50% поездов — 65 дальнего следования и 700 пригородного.

Отдых за границей 2020

Из-за пандемии коронавируса границы большинства стран остаются закрытыми для украинцев.

Однако несколько морских курортов все же можно посетить, среди них — Албания, Турция, Черногория, Хорватия и Египет.

Но, путешествуя за границу, стоит детально изучить правила пересечения границы той или иной страны, а также ознакомиться с правилами карантина, которые в ней действуют.

Источник: Владислав Криклий