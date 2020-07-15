В среду, 15 июля, состоится утреннее пленарное заседание Верховной Рады Украины. Начало запланировано на 10.00.
Сегодня планируется назначение даты очередных местных выборов в 2020 году.
Также народные депутаты должны рассмотреть кандидатуры представителей ВР в состав комиссий по проведению конкурсов на должности директора ГБР и административных должностей в САП.
Кроме этого, будет утвержден календарный план четвертой сессии работы Рады.
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В первом чтении Рада рассмотрит изменения в регламент и закон О статусе народного депутата Украины. Будет пересмотрен перечень законных оснований отсутствия нардепов на пленарных заседаниях.
На второе чтение будут вынесены проекты законов о разведке и оборонных закупках, а также некоторые изменения в закон О Службе внешней разведки.
Подробный перечень законопроектов, вынесенных на голосование, читайте в расписании пленарного заседания Рады на 15 июля.