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Факты / Украина

848 новых случаев: в Украине растет количество больных Covid-19

16 июля 2020 года в Украине увеличился суточный прирост больных коронавирусом, за сутки зафиксировали 848 новых случаев, в больницы госпитализировали 226 пациентов.

В целом в стране подтвердили 56 455 случаев инфицирования.

За время пандемии от вируса выздоровел 28 931 человек, за сутки — 800 украинцев. Умерли от болезни 1 445 граждан страны, за минувшие сутки — 18 человек.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

За все время коронавирусом заболело 4 003 ребенка, за сутки — 36. Кроме того, заразился 7 591 медицинский работник, за сутки — 51.

За последние сутки в Украине провели 27 413 тестов, из них 13 013 — ПЦР, 14 400 — методом ИФА.

Коронавирус в регионах Украины

  • В Винницкой области — 2 221 (+27);
  • В Волынской области — 3 147 (+30);
  • В Днепропетровской области — 1 163 (8);
  • В Донецкой области — 776 (+9);
  • В Житомирской области — 1 569 (+19);
  • В Закарпатской области — 4 166 (+54);
  • В Запорожской области — 642 (11);
  • В Ивано-Франковской области — 3 242 (+64);
  • В Кировоградской области — 675 (+1);
  • В г. Киеве — 6 613 (+116);
  • В Киевской области — 3 144 (+16);
  • Во Львовской области — 7 622 (+197);
  • В Луганской области — 98 (1);
  • В Николаевской области — 498 (+4);
  • В Одесской области — 2 375 (+61);
  • В Полтавской области — 343 (+6);
  • В Ровенской области — 4 852 (+70);
  • В Сумской области — 348 (+2);
  • В Тернопольской области — 2 337 (45);
  • В Харьковской области — 2 845 (+58);
  • В Херсонской области — 206 (+1);
  • В Хмельницкой области — 930 (8);
  • В Черновицкой области — 5 232 (+24);
  • В Черкасской области — 783 (+12);
  • В Черниговской области — 628 (4).

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области — 197, Ровенской — 70, Ивано-Франковской — 64, а также в Киеве — 116.

Карта коронавірус 16 липня

Города, где украинцы больше всего придерживаются самоизоляции

  • Львов — 40,99%;
  • Черкассы — 38,55%;
  • Киев — 37,65%;
  • Чернигов — 37,34%;
  • Черновцы — 36,93%.

Коронавирус в Украине 15 июля

По состоянию на 15 июля 2020 года количество больных коронавирусом в Украине достигло 55 607 человек. За сутки — у 836 человек подтвердили Covid-19.

За весь период пандемии от вируса выздоровел 28 131 пациент, за сутки — 977 украинцев.

Болезнь унесла жизни 1 427 граждан страны, за сутки — 15 человек.

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