16 июля 2020 года в Украине увеличился суточный прирост больных коронавирусом, за сутки зафиксировали 848 новых случаев, в больницы госпитализировали 226 пациентов.
В целом в стране подтвердили 56 455 случаев инфицирования.
За время пандемии от вируса выздоровел 28 931 человек, за сутки — 800 украинцев. Умерли от болезни 1 445 граждан страны, за минувшие сутки — 18 человек.
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За все время коронавирусом заболело 4 003 ребенка, за сутки — 36. Кроме того, заразился 7 591 медицинский работник, за сутки — 51.
За последние сутки в Украине провели 27 413 тестов, из них 13 013 — ПЦР, 14 400 — методом ИФА.
Коронавирус в регионах Украины
- В Винницкой области — 2 221 (+27);
- В Волынской области — 3 147 (+30);
- В Днепропетровской области — 1 163 (8);
- В Донецкой области — 776 (+9);
- В Житомирской области — 1 569 (+19);
- В Закарпатской области — 4 166 (+54);
- В Запорожской области — 642 (11);
- В Ивано-Франковской области — 3 242 (+64);
- В Кировоградской области — 675 (+1);
- В г. Киеве — 6 613 (+116);
- В Киевской области — 3 144 (+16);
- Во Львовской области — 7 622 (+197);
- В Луганской области — 98 (1);
- В Николаевской области — 498 (+4);
- В Одесской области — 2 375 (+61);
- В Полтавской области — 343 (+6);
- В Ровенской области — 4 852 (+70);
- В Сумской области — 348 (+2);
- В Тернопольской области — 2 337 (45);
- В Харьковской области — 2 845 (+58);
- В Херсонской области — 206 (+1);
- В Хмельницкой области — 930 (8);
- В Черновицкой области — 5 232 (+24);
- В Черкасской области — 783 (+12);
- В Черниговской области — 628 (4).
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области — 197, Ровенской — 70, Ивано-Франковской — 64, а также в Киеве — 116.
Города, где украинцы больше всего придерживаются самоизоляции
- Львов — 40,99%;
- Черкассы — 38,55%;
- Киев — 37,65%;
- Чернигов — 37,34%;
- Черновцы — 36,93%.
Коронавирус в Украине 15 июля
По состоянию на 15 июля 2020 года количество больных коронавирусом в Украине достигло 55 607 человек. За сутки — у 836 человек подтвердили Covid-19.
За весь период пандемии от вируса выздоровел 28 131 пациент, за сутки — 977 украинцев.
Болезнь унесла жизни 1 427 граждан страны, за сутки — 15 человек.