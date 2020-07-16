Ирина Верещук пойдет на выборы мэра Киева

Нардеп Ирина Верещук станет кандидатом в мэры Киева от фракции Слуга народа. Она победила на партийных праймериз.
Об этом сообщил народный депутат от монобильшенства Александр Качура.
В праймериз участвовали пятеро депутатов: Ирина Верещук, Александр Дубинский, Николай Тищенко, Александр Качура, Дмитрий Гурин.
Выбирала фракция по трем критериям (поддержка фракции, президента и киевлян).
Баллы по результатам голосования:
- Ирина Верещук — 87;
- Александр Дубинский — 41;
- Николай Тищенко — 30;
- Дмитрий Гурин — 15;
- Александр Качура — 3.
Что известно об Ирине Верещук
Ирина Верещук — председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
В 2019 году Ирина Верещук избрана народным депутатом IX созыва от партии Слуга народа. После избрания три месяца представляла Кабмин в Раде.
Получила образование по специальности:
- Международная информация — Львовская политехника;
- Правоведение — ЛНУ им. И. Франко;
- Аспирантура в Национальной академии государственного управления при президенте Украины;
- Магистратура в Варшавском университете.
Окончила краевую школу публичной администрации в Польше и стала кандидатом наук по государственному управлению. Пять лет проходил службу на офицерских должностях в Вооруженных Силах Украины.
У Ирины Верещук уже есть опыт управления городом. С 2010 до 2015 года она была мэром города Рава-Русская, что на Львовщине. С должности ушла досрочно, по ее словам, из-за политического давления.