Ирина Верещук пойдет на выборы мэра Киева

Нардеп Ирина Верещук станет кандидатом в мэры Киева от фракции Слуга народа. Она победила на партийных праймериз.

Об этом сообщил народный депутат от монобильшенства Александр Качура.

В праймериз участвовали пятеро депутатов: Ирина Верещук, Александр Дубинский, Николай Тищенко, Александр Качура, Дмитрий Гурин.

Выбирала фракция по трем критериям (поддержка фракции, президента и киевлян).

Баллы по результатам голосования:

Ирина Верещук — 87;

Александр Дубинский — 41;

Николай Тищенко — 30;

Дмитрий Гурин — 15;

Александр Качура — 3.

Ирина Верещук — председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В 2019 году Ирина Верещук избрана народным депутатом IX созыва от партии Слуга народа. После избрания три месяца представляла Кабмин в Раде.

Получила образование по специальности:

Международная информация — Львовская политехника;

Правоведение — ЛНУ им. И. Франко;

Аспирантура в Национальной академии государственного управления при президенте Украины;

Магистратура в Варшавском университете.

Окончила краевую школу публичной администрации в Польше и стала кандидатом наук по государственному управлению. Пять лет проходил службу на офицерских должностях в Вооруженных Силах Украины.

У Ирины Верещук уже есть опыт управления городом. С 2010 до 2015 года она была мэром города Рава-Русская, что на Львовщине. С должности ушла досрочно, по ее словам, из-за политического давления.