PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Політика

Ирина Верещук пойдет на выборы мэра Киева от Слуги народа

Нардеп Ирина Верещук станет кандидатом в мэры Киева от фракции Слуга народа. Она победила на партийных праймериз.

Ирина Верещук пойдет на выборы мэра Киева

Об этом сообщил народный депутат от монобильшенства Александр Качура.

В праймериз участвовали пятеро депутатов: Ирина Верещук, Александр Дубинский, Николай Тищенко, Александр Качура, Дмитрий Гурин.

Выбирала фракция по трем критериям (поддержка фракции, президента и киевлян).

Баллы по результатам голосования:

  • Ирина Верещук — 87;
  • Александр Дубинский — 41;
  • Николай Тищенко — 30;
  • Дмитрий Гурин — 15;
  • Александр Качура — 3.

Что известно об Ирине Верещук

Ирина Верещук — председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В 2019 году Ирина Верещук избрана народным депутатом IX созыва от партии Слуга народа. После избрания три месяца представляла Кабмин в Раде.

Получила образование по специальности:

  • Международная информация — Львовская политехника;
  • Правоведение — ЛНУ им. И. Франко;
  • Аспирантура в Национальной академии государственного управления при президенте Украины;
  • Магистратура в Варшавском университете.

Окончила краевую школу публичной администрации в Польше и стала кандидатом наук по государственному управлению. Пять лет проходил службу на офицерских должностях в Вооруженных Силах Украины.

У Ирины Верещук уже есть опыт управления городом. С 2010 до 2015 года она была мэром города Рава-Русская, что на Львовщине. С должности ушла досрочно, по ее словам, из-за политического давления.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка