Результаты ВНО по математике и физике обнародуют 17 июля. Их можно будет посмотреть на информационных страницах участников.

Также сегодня экспертная комиссия определила порог сдал/не сдал.

— Было определено пороговый балл сдал/не сдал для тестов по математике и физике. Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по математике, что соответствует 9 тестовым баллам, по физике — 12, — отмечается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

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От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании, порог сдал не сдал преодолели: по математике 87% лиц; по физике — 92%.

Также на информационных страницах участники могут ознакомиться с скан-копиями своих бланков ответов.

Поступление в медуниверситеты

Министерство здравоохранения не будет снижать проходной балл ВНО для поступления в медицинские университеты.

Последние пять лет происходило системное уничтожение специальностей педиатрия и эпидемиология. Поэтому нужно повышать уровень и качество знаний по этим направлениям.