В Киеве 16 июля зафиксировали 116 новых больных коронавирусом.
Сегодня в Киеве уже 6 613 подтвержденных случаев заболевания.
С начала эпидемии умерли 126. За сутки в столице нет жертв коронавируса и тех, кто вылечился.
Кто заболел за последние сутки:
- 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет
- 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет
- две девушки — 15 и 17 лет
- двое мальчиков шести и восьми лет.
За сутки в медучреждения города госпитализировали 27 пациентов, остальные — на самоизоляции.
Больше всего случаев выявлено в Дарницком — 21, Деснянском — 20 и Голосеевском районах — 18.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 523
- Дарницкий — 1 091
- Деснянский — 799
- Днепровский — 775
- Оболонский — 572
- Печерский — 674
- Подольский — 446
- Святошинский — 564
- Соломенский — 602
- Шевченковский — 567.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 16 июля коронавирусом в Украине заболели еще 848 человек. Общее количество инфицированных Covid-19 достигло 55 455.
Однако выздоровели за день 800 пациентов, а в целом 28 931 пациент.
Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 18 человек, с начала эпидемии – 1 445.