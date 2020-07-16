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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

В Киеве 16 июля зафиксировали 116 новых больных коронавирусом.

Сегодня в Киеве уже 6 613 подтвержденных случаев заболевания.

С начала эпидемии умерли 126. За сутки в столице нет жертв коронавируса и тех, кто вылечился.

Кто заболел за последние сутки:

  • 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет
  • 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет
  • две девушки — 15 и 17 лет
  • двое мальчиков шести и восьми лет.

За сутки в медучреждения города госпитализировали 27 пациентов, остальные — на самоизоляции.

Больше всего случаев выявлено в Дарницком — 21,  Деснянском — 20 и Голосеевском районах — 18.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 523
  • Дарницкий — 1 091
  • Деснянский — 799
  • Днепровский — 775
  • Оболонский — 572
  • Печерский — 674
  • Подольский — 446
  • Святошинский — 564
  • Соломенский — 602
  • Шевченковский — 567.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

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ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 16 июля коронавирусом в Украине заболели еще 848 человек. Общее количество инфицированных Covid-19 достигло 55 455.

Однако выздоровели за день 800 пациентов, а в целом 28 931 пациент.

Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 18 человек, с начала эпидемии – 1 445.

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