В Киеве 16 июля зафиксировали 116 новых больных коронавирусом.

Сегодня в Киеве уже 6 613 подтвержденных случаев заболевания.

С начала эпидемии умерли 126. За сутки в столице нет жертв коронавируса и тех, кто вылечился.

Кто заболел за последние сутки:

62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет

50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет

две девушки — 15 и 17 лет

двое мальчиков шести и восьми лет.

За сутки в медучреждения города госпитализировали 27 пациентов, остальные — на самоизоляции.

Больше всего случаев выявлено в Дарницком — 21, Деснянском — 20 и Голосеевском районах — 18.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 523

Дарницкий — 1 091

Деснянский — 799

Днепровский — 775

Оболонский — 572

Печерский — 674

Подольский — 446

Святошинский — 564

Соломенский — 602

Шевченковский — 567.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 16 июля коронавирусом в Украине заболели еще 848 человек. Общее количество инфицированных Covid-19 достигло 55 455.

Однако выздоровели за день 800 пациентов, а в целом 28 931 пациент.

Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 18 человек, с начала эпидемии – 1 445.