Факты ICTV расскажут, куда можно поступить после 9 класса в Украине: о плюсах и минусах поступления в училища и колледжи, о популярных и редких профессиях, а также о том, какие тесты на профориентацию можно пройти, чтобы сделать правильный выбор.
Поступление после 9 класса: плюсы и минусы
Вопрос, куда можно поступить после 9 класса и стоит ли вообще раньше времени уходить со школы во взрослую жизнь, актуален для многих учеников и их родителей. Обучение в колледже или училище, безусловно, имеет преимущества:
- на базе 9 классов проще поступить на бюджетную форму обучения, чем в вуз, и легче получить место в общежитии;
- получение диплома младшего бакалавра по окончании обучения (через два–три года).
- возможность уже в 18 лет полноценно работать, получать зарплату и зарабатывать трудовой стаж;
- в перспективе после окончания техникума, училища или колледжа – возможность работать по специальности и одновременно получать высшее образование;
- получение высшего образования на два–три года раньше по сравнению с выпускниками 11 классов (и на дневной, и на заочной форме обучения).
Есть и спорные моменты, которые нужно тщательно взвесить. После 9 класса многим сложно определиться, что нравится, какую работу хотелось бы выполнять в будущем. Велика вероятность сделать неправильный выбор, после чего придется искать себя и заново получать образование.
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Если ребенок поступит в учебное заведение, которое находится в другом городе, придется достаточно рано покинуть родительский дом и привыкнуть ко взрослой жизни.
После получения образовательно-квалификационного уровня Младший бакалавр ученик сможет поступать в вуз сразу на третий курс (на дневную форму) или на второй курс (на заочную форму), но часто университеты проводят набор только на платной основе. Если в планах есть продолжить образование, рекомендуем заранее узнать доступные варианты после колледжа или училища.
Учебные заведения в Украине, куда можно поступить после 9 класса
В Украине есть несколько сотен техникумов, колледжей, училищ, которые принимают выпускников 9 класса. Вместе с профессиональным обучением студенты получают полное среднее образование.
Полный список заведений представлен на сайте Osvita.ua. Здесь можно указать регион и направление подготовки (например, Аграрные науки, Информационные технологии, Гуманитарные науки и т. д.), и сервис покажет список подходящих учебных заведений.
Популярные профессии для тех, кто окончил 9 классов
Профессии для всех
- повар (или пекарь-кондитер);
- стилист-парикмахер;
- фельдшер;
- юрист;
- фармацевт;
- художник;
- музыкант (вокалист);
- ветеринар;
- архитектор;
- экономист (финансист, менеджер);
- программист;
- администратор.
Профессии для девочек
- медсестра;
- акушерка;
- хореограф;
- швея;
- бухгалтер;
- педагог (воспитатель, учитель);
- маляр-штукатур;
- мастер маникюра;
- визажист, гример;
- секретарь.
Профессии для мальчиков
- токарь;
- сварщик;
- водитель;
- электрик;
- слесарь;
- крановщик;
- автомеханик;
- пожарный;
- агротехник;
- геодезист.
ТОП–5 редких профессий после 9 класса
1. Кинолог
Кинолог занимается воспитанием, дрессировкой и разведением собак. Он изучает особенности физиологии и поведения четвероногих питомцев, а также специфику взаимодействия людей и животных. В Украине такое образование можно получить в Коллеже управления биоресурсами на базе Одесского государственного аграрного университета.
2. Инженер-технолог нефтегазовой промышленности
Инженеры-технологи занимаются эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом нефтяных вышек, газонефтепроводов и газонефтехранилищ. По направлению подготовки Нефтегазовая инженерия и технологии обучаться можно в Полтавском колледже нефти и газа при Полтавском национальном техническом университете имени Юрия Кондратюка, в Дрогобычском профессиональном колледже нефти и газа.
3. Актер
Если ребенок хочет связать свою жизнь с театром, уже после 9 класса можно поступать на актерское мастерство. Среди известных учебных заведений – Киевский колледж театра и кино, Одесское театрально-художественное училище.
4. Пчеловод
Подготовкой профессиональных пчеловодов занимается Боярский колледж экологии и природных ресурсов, Масловский аграрный колледж имени П. Х. Гаркавого Белоцерковского национального аграрного университета.
5. Метеоролог
Метеорологи собирают и обрабатывают информацию, чтобы составить прогноз погоды и предупредить об опасных метеоявлениях. В Украине действует два колледжа, которые готовят метеорологов после 9 класса: Херсонский гидрометеорологический техникум и Харьковский гидрометеорологический техникум. Оба заведения созданы на базе Одесского государственного экологического университета.
Тесты на профориентацию
В 14–16 лет ребенку сложно определиться, какая профессия ему подойдет и поможет стать успешным. Чтобы понять, к чему есть склонности, полезно пройти тесты на профориентацию.
Одним из самых лучших считается тест Холланда. Оригинал на английском языке вы можете найти здесь. Тест состоит из 48 вопросов-действий (таких как Изучать поведение животных, Управлять отелем), в которых нужно выбрать один из пяти вариантов ответов: Не нравится, Скорее не нравится, Нейтрально отношусь, Скорее нравится, Нравится. Есть много адаптированных версий теста, например выбор из двух вариантов профессий.
Можно использовать и другие методики для определения профессиональных интересов и склонностей:
- Структура интересов Хеннинга;
- Определение профессиональных предпочтений Йовайши;
- Якорь карьеры Шейна;
- Коммуникативные и организаторские склонности Синявского и Федоришина;
- Карта интересов Голомштока.
Факты ICTV рассказывали, что студенты из временно оккупированных Крыма и Донбасса могут поступать в 91 университет по упрощенной процедуре.