Министерство здравоохранения не будет снижать проходной балл ВНО для поступления в медицинские университеты.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

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— На заседании медицинского совета мы рассмотрели низкое качество знаний людей, которые проходят на такие специальности как педиатрия и эпидемиология. Чтобы увеличить количество лиц, которые будут учиться по этим направлениям, было предложение снизить проходной балл ВНО до 130. Сейчас мы рассматриваем различные варианты, но этой мы не будем останавливаться, — подчеркнул глава Минздрава.

Также он отметил, что последние пять лет происходило системное уничтожение специальностей педиатрия и эпидемиология. Поэтому нужно повышать уровень и качество знаний по этим направлениям.

ВНО в Украине

Основная сессия ВНО 2020 в Украине началась 25 июня и закончится 17 июля. Последний тест выпускники будут сдавать с химии. Результаты тестов абитуриенты будут знать с 17 июля до 29 июля.

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 24 июля по 10 августа. Ее результаты объявят до 14 августа.