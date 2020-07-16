МВФ прокомментировал назначение нового главы НБУ

В МВФ пожелали удачи новому главе Национального банка Украины Кириллу Шевченко.

Он должен поддерживать высокий уровень профессионализма, заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман.

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— В последние годы эффективное проведение Национальным банком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины. Важно, чтобы независимость была сохранена и под руководством нового главы, — заявил Люнгман.

Новый глава НБУ

1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подает в отставку. Через три дня его уволила Верховная Рада.

16 июля новым руководителем Нацбанка стал Кирилл Шевченко. Его назначение в Верховной Раде поддержали 332 народных депутата. Кандидатуру внес президент Украины Владимир Зеленский.

Шевченко ранее был топ-менеджером Укргазбанка. Также возглавлял Государственное ипотечное учреждение Кабмина Украины.