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Факты / Украина / Общество

Опубликованы ответы к ВНО по географии 2020

Официальные ответы к ВНО по географии 2020 появились на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Тестирование по географии написали 92 962 человека. Работа содержала 54 задания — большая часть из них предполагала один правильный ответ.

Кроме того, участникам ВНО нужно было установить соответствие между заданиями, выбрать три правильных ответа из семи, а также заполнить открытую форму с коротким ответом.

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Результаты ВНО по географии 2020 станут известны уже 29 июля. Проверить их можно будет на информационных страницах участников.

ЗНО 2020 з географії — правильні відповіді до тестування

Основная сессия ВНО 2020 в Украине стартовала 25 июня и завершится 17 июля тестированием с химии.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в оценивание знаний. На пункты тестирования школьников допускают после прохождения термометрии и исключительно в масках.  Кроме того, ВНО 2020 сдают только выпускники, которые планируют поступать в ВУЗы.

Результаты ВНО 2020 по всем предметам станут известны уже до конца июля.

Источник: УЦОЯО

Фото: Dreamstime

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