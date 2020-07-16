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Факты / Украина / Общество

Прирост больных и запрет работы ресторанов ночью: карантин в Украине 16 июля

16 июля в Украине зафиксировали 848 новых случаев коронавируса. В больницы госпитализировали 226 человек.

Всего в стране зафиксировали 56 455 новых случаев коронавирусной инфекции. За все время пандемии полностью вылечился от коронавируса 28 931 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 445 человек. За последние сутки в Украине умерли 18 человек.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области — 197, Ровенской — 70, Ивано-Франковской — 64, а также в Киеве — 116.

Карта коронавірус 16 липня

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В Киеве коронавирус зафиксировали у 6 613 человек, за сутки заболели 116 пациентов.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе — 21, в Деснянском — 20 и в Голосеевском районе — 18 случаев.

Карантин в Украине: что происходит 16 июля (КАРТА)

По словам главы Минздрава Максима Степанова, адаптивный карантин в Украине могут продлить еще на месяц. Соответствующий проект постановления Кабмин рассмотрит на следующей неделе.

Специалисты прогнозируют, что пандемия коронавируса пойдет на спад в Украине во второй половине июля.

16 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство не должно продлевать карантин больше, чем на месяц.

По словам главы государства, люди уже устали от карантина, поэтому необходимо продумать четкие рамки того, как он будет проходить в Украине.

Теперь в Украине запрещена работа заведений общественного питания и ночных клубов после 23.00. Решение правительства действует на территории всей страны.

Из-за сложной эпидситуации в стране не спешат ослаблять карантин, ограничительные меры действуют во всех областях. Хотя некоторые регионы время от времени ослабляют ограничения.

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