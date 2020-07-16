В Украине запрещена работа заведений общественного питания и ночных клубов после 23.00.

О таком решении правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 16 июля.

— Есть соответствующие ограничения по времени работы — с 23.00 до 7.00, — уточнил Максим Степанов.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

По его словам, в это время заведения не могут работать. Решение правительства действует на территории всей страны.

Коронавирус в Украине

Ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается, 16 июля инфицирование подтвердили в 56 455 граждан страны.

За сутки — 848 новых случаев. В общем от вируса выздоровел 28 931 человек, за сутки — 800 украинцев.

Умерли от коронавируса 1 445 граждан страны, за минувшие сутки — 18 человек.

Из-за сложной эпидситуации в стране не спешат ослаблять карантин, ограничительные меры действуют во всех областях. Хотя некоторые регионы время от времени ослабляют ограничения.