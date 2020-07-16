Выборы мэра Киева: кто участвует в праймериз Слуги народа

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября 2020 года, в этот день в частности киевляне будут избирать нового мэра столицы.
16 июля партия Слуга народа проводит внутрипартийные праймериз, где депутаты должны выбрать одного кандидата для участия в выборах киевского городского головы.
В нем примут участие пять кандидатов — Ирина Верещук, Александр Качура, Александр Дубинский, Николай Тищенко и Дмитрий Гурин.
Что известно о кандидатах
Ирина Верещук — председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
В 2019 году Ирина Верещук избрана народным депутатом IX созыва от партии Слуга народа. После избрания три месяца представляла Кабмин в Раде.
Получила образование по специальности:
- Международная информация — Львовская политехника;
- Правоведение — ЛНУ им. И. Франко;
- Аспирантура в Национальной академии государственного управления при президенте Украины;
- Магистратура в Варшавском университете.
Окончила краевую школу публичной администрации в Польше и стала кандидатом наук по государственному управлению. Пять лет проходил службу на офицерских должностях в Вооруженных Силах Украины.
У Ирины Верещук уже есть опыт управления городом. С 2010 до 2015 года она была мэром города Рава-Русская, что на Львовщине. С должности ушла досрочно, по ее словам, из-за политического давления.
Александр Качура — заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Депутат впервые попал в Раду на внеочередных парламентских выборах в 2019 году.
Раньше нардеп занимался частной юридической практикой в Киеве, работал ведущим специалистом, юристом, помощником адвоката в различных юридических компаниях. Затем основал адвокатское бюро Kachura Lawyers.
Получил образование по специальности:
- Политология — КНУ имени Т. Г. Шевченко;
- Правоведение — НТУ Киевский политехнический институт;
- Международный менеджмент управления — Университет финансов.
Стал кандидатом юридических наук и лауреатом премии Адвокат года в 2018 году.
Александр Дубинский — заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Ведущий, креативный продюсер нескольких программ на телеканале 1+1. Работал журналистом в газете Экономические известия. В 2009 году возглавлял редакцию еженедельника KievWeekly.
Получил образование по специальности:
- Учет и аудит — НУХТ;
- Инженер-электрик — НТУ КПИ.
Николай Тищенко — заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.
С 1998 года занимается ресторанным бизнесом и открыл сеть заведений. Соучредитель ОО Гильдия рестораторов и предприятий.
Сейчас является соучредителем, руководителем или имеет право подписи в 26 компаниях. Работал телеведущим на Новом канале и был участником нескольких телешоу. В Раду был избран впервые.
Образование получил по специальности:
- Инженер-механик — Киевский национальный университет строительства и архитектуры.
Мастер спорта Украины по дзюдо.
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Дмитрий Гурин — член Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Предприниматель, консультант по общественным коммуникациям и проектам развития территорий, основатель нескольких компаний и советник по коммуникациям в Министерстве здравоохранения.
Член рабочей группы Минздрава по вопросам внедрения электронного реестра листков нетрудоспособности.
Получил образование по специальности:
- Промышленное программирования — Приазовский государственный технический университет.
В 2002 году работал дизайнером в студии Артемия Лебедева (Москва), 12 лет возглавлял собственное рекламное агентство. Во время Майдана отдаленно принимал участие в проекте Хроника текущих событий.
Вернувшись в Украину, начал заниматься урбанистическими проектами. Вместе с командой архитекторов разработал несколько проектов развития депрессивных территорий в Киеве и Баку.
Прогноз политолога
Политолог Владимир Фесенко считает, что наиболее нейтральными кандидатами среди представленных являются Ирина Верещук и Александр Качура, поскольку у них довольно хороший опыт работы в управленческих сферах, однако эти кандидаты имеют несколько слабых сторон.
— Госпожа Ирина не киевлянка, поэтому этот фактор может уменьшить ее шансы на выборах, а Александр Качура малоизвестный среди жителей Киева.
В случае победы на праймериз им обоим нужна будет очень мощная предвыборная кампания, чтобы быть в состоянии конкурировать с Кличко, у которого сейчас очень хорошие рейтинги, — отметил политолог.
Фесенко говорит, что партия вероятнее всего проголосует за Ирину Верещук.
В отношении Тищенко и Дубинского эксперт высказывается скептически, говоря, что у них очень высокий антирейтинг.
— А вот Гурин — это темная лошадка, но я имею сомнение, что партия его выберет. Сейчас он не сможет конкурировать с Кличко, — отметил Фесенко.
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