Какие документы нужны для оформления загранпаспорта, смотрите в материале Фактов ICTV.

Список документов для лиц старше 18 лет

Паспорт Украины (2 копии его первых двух страниц и прописки). Идентификационный код (1 копия). Заявление (печатает лицо, принимающее у вас документы) Квитанция об уплате административного сбора.

Если это не первый загранпаспорт, то возьмите с собой старый образец.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Фамилия и имя в паспорте и на идентификационном коде должны быть одинаковыми.

Если вы изменили прописку, но еще не прошло полгода, то нужна справка с ЖЭК.

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Документы на загранпаспорт для детей (до 18 лет)

Свидетельство о рождении и его копия (до 14 лет), после — паспорт (копия). Заявление от обоих родителей, заверенное нотариально. Две фотографии (3,5 на 4,5 см) и одна (10 на 15 см). Квитанция об уплате административного сбора. Идентификационный код и его копия (после 16 лет). Копии украинских паспортов родителей.

Важно! Узнавайте заранее о необходимом пакете документов для оформления загранпаспорта, ведь разные ситуации требуют различных справок. Расскажите о своей ситуации работнику учреждения и он поможет вам решить вопрос.

Лоукостер Ryanair изменил правила перелета

Компания просит пассажиров заполнить несколько документов перед рейсом. Тем самым подтвердить, что они ознакомлены с ограничениями в стране, в которую отправляются.