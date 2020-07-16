Какие документы нужны для оформления загранпаспорта, смотрите в материале Фактов ICTV.
Список документов для лиц старше 18 лет
- Паспорт Украины (2 копии его первых двух страниц и прописки).
- Идентификационный код (1 копия).
- Заявление (печатает лицо, принимающее у вас документы)
- Квитанция об уплате административного сбора.
Если это не первый загранпаспорт, то возьмите с собой старый образец.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Фамилия и имя в паспорте и на идентификационном коде должны быть одинаковыми.
Если вы изменили прописку, но еще не прошло полгода, то нужна справка с ЖЭК.
Читайте: Какие документы нужны для оформления пенсии в Украине
Документы на загранпаспорт для детей (до 18 лет)
- Свидетельство о рождении и его копия (до 14 лет), после — паспорт (копия).
- Заявление от обоих родителей, заверенное нотариально.
- Две фотографии (3,5 на 4,5 см) и одна (10 на 15 см).
- Квитанция об уплате административного сбора.
- Идентификационный код и его копия (после 16 лет).
- Копии украинских паспортов родителей.
Важно! Узнавайте заранее о необходимом пакете документов для оформления загранпаспорта, ведь разные ситуации требуют различных справок. Расскажите о своей ситуации работнику учреждения и он поможет вам решить вопрос.
Лоукостер Ryanair изменил правила перелета
Компания просит пассажиров заполнить несколько документов перед рейсом. Тем самым подтвердить, что они ознакомлены с ограничениями в стране, в которую отправляются.