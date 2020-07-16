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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подорожало на 16 копеек: курс валют на 16 июля

16 июля Нацбанк установил официальный курс на уровне 27,11 грн за доллар. Это ниже на три копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на 16 июля составляет 31,03, что выше по сравнению с предыдущим банковским днем на 16 копеек.

Стоимость российского рубля также выросла до 3,83 грн за 10 рублей.

Курс валют в Украине на 16.07:

  • $1 — 27,11 грн;
  • €1 — 31,03 грн;
  • 1 польский злотый — 6,94 грн;
  • 10 российских рублей — 3,83 грн.

Как изменился курс валют после отставки главы НБУ

Курс гривны потерял почти целую гривну после того, как экс-глава Национального банка Яков Смолий ушел в отставку.

Согласно курсу НБУ на 3 июля, уровень украинской валюты впервые за три месяца стабильности перевалил за 27 грн за $1.

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