16 июля, состоится очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины. Депутаты должны рассмотреть целый ряд законов как в первом, так и во втором чтениях.

Депутаты рассмотрят изменения в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования механизма взимания акцизного налога при реализации табачных изделий.

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Также Рада берется за патентную реформу. В этот день парламентарии должны принять сразу два закона по патентной политике в стране.

Кроме того, в Верховной Раде повторно будут рассматривать во втором чтении закон О оборонных закупках.

Народные депутаты решили, что вернутся к работе после каникул 1 сентября. На заседании 15 июля они утвердили календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады.