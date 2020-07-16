Зеленский: Есть шанс вернуть территории, если объединимся, как 30 лет назад

Июль, 16, 2020 в 16:36

Шестой год подряд Украина защищает суверенитет от российской агрессии, но украинцы имеют шанс вернуть свои территории только, если объединятся.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время торжественного заседания Верховной Рады в честь 30-й годовщины принятия Декларации о суверенитете Украины.

— Шестой год подряд защищаем суверенитет Украины от российской агрессии. Мы потеряли часть территорий, мы потеряли своих людей. К сожалению, мы не можем вернуть погибших, но мы должны вернуть все свои территории, вернуть веру. У нас есть шанс это сделать только, если мы все объединимся, как и тридцать лет назад, — сказал президент.

Обращаясь к народным избранникам, Зеленский призвал защищать Украину как от внешних врагов, так и от внутренних раздоров.

Сейчас смотрят

— Хватит ссор и раздора. Хватит делить украинцев и делиться самим на власть и оппозицию, красных и синих, перестать быть политиками, а стать государственными деятелями, — сказал глава государства.

30-я годовщина принятия Декларации о суверенитете Украины

30 лет назад Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. Ее поддержали 355 народных депутатов.

Однако принятый документ не получил статуса конституционного акта. Украина оставалась в составе СССР, поэтому международные организации и страны мира не признали ее государственную независимость.

Читайте: Канун украинской независимости. Как принимали Декларацию о государственном суверенитете

Выход республики из состава Советского Союза мог произойти только после референдума.

Декларация о государственном суверенитете Украины стала основой для Акта провозглашения независимости Украины, принятого Верховной Радой 24 августа 1991 года.