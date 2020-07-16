Зеленский похвалил Верещук и отрицает наличие ”смотрящих” за Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил избрания кандидатом на мэра Киева от Слуги народа Ирину Верещук.

Об этом заявил на брифинге 16 июля.

— Кроме всех качеств Ирины, важно, что она управляла городом. Человек с большим практическим опытом, — сказал он.

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Ирина Верещук была мэром города Рава-Русская в Жовковском районе Львовской области. Расположен населенный пункт на границе с Польшей. Здесь проживает 8 тыс. человек.

”Смотрящие” за Киевом

Владимир Зеленский также заявил, что в Офисе президента нет никаких “смотрящих” за Киевом и другими городами Украины.

— Вообще вопрос “смотрящих” не существует в нашем Офисе, — добавил президент.

Кандидаты от Слуги народа

16 июля во партии Слуга народа устроили внутрипартийный праймериз на кандидата на должность городского головы Киева.

В праймериз участвовали пятеро депутатов: Ирина Верещук, Александр Дубинский, Николай Тищенко, Александр Качура и Дмитрий Гурин.

Победила депутат И рина Верещук, которая пойдет на выборы под брендом Слуги народа.

Другие кандидаты уже пообещали баллотироваться самовыдвиженцами.

Виборы должны состояться 25 октября 2020 года.