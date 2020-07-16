Известный украинский аккордеонист и заслуженный артист Игорь Завадский болеет четвертой стадией синдрома приобретенного иммуннодифицита.

Ранее музыканта обвиняли в насилии и педофилии. Завадский сообщил, что он уже неделю находится в реанимации. Сначала у него подозревали Covid-19, а потом оказалось, что у исполнителя СПИД IV стадии.

— Шестой день в реанимации Бердянска, в главной больницы города. Вчера еще говорили, что двусторонняя пневмония (коронавируса нет, тест отрицательный), а потом пришел другой тест. У меня IV стадия СПИДа. Вероятно заражение произошло семь/восемь лет назад, — отметил аккордеонист.

На момент заражения Завадский находился в тюрьме. Он подозревает, что именно там его случайно или умышленно инфицировали ВИЧ.

— Лечение началось уже сегодня. Семь капельниц в день с сильнейшими антибиотиками, куча таблеток и процедур. Вставать не могу вообще. Даже лежать только на спине получается. Когда человек резко худеет, это начало IV стадии. Я похудел на 10 кг, — добавил он.

Суд над Завадским

В июле 2013 года Подольский районный суд Киева приговорил аккордеониста, подозреваемого в развращении детей, к 13 годам лишения свободы. Музыкант также должен был уплатить 27 тыс. гривен за проведенные по делу экспертизы. Кроме Завадского виновными в совершении половых преступлений против несовершеннолетних признали его водителя и администратора.

Его администратор Андрей Бригида получил семь лет тюрьмы, а водитель Андрей Бойко — три года ограничения свободы.

20 апреля 2016 года Апелляционный суд Киева отменил приговор Игорю Завадскому и направил дело в суд первой инстанции. 13 июня 2016 года Подольский районный суд Киева освободил Завадского на поруки.

Фото: Igor Zavadsky

Джерело: Igor Zavadsky