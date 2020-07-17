17 июля в Украине зафиксировано 809 новых случаев коронавируса.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 57 264 человек, из них 29 769 выздоровели, летальных исходов —1456.
Всего проведено 854 064 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 838 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 2253 случая;
- Волынская область — 3188 случаев;
- Днепропетровская область — 1174 случая;
- Донецкая область — 781 случай;
- Житомирская область — 1580 случаев;
- Закарпатская область — 4229 случаев;
- Запорожская область — 658 случаев;
- Ивано-Франковская область — 3309 случаев;
- Кировоградская область — 677 случаев;
- г. Киев — 6689 случаев;
- Киевская область — 3184 случая;
- Львовская область — 7754 случая;
- Луганская область — 100 случаев;
- Николаевская область — 504 случая;
- Одесская область — 2435 случаев;
- Полтавская область — 347 случаев;
- Ровенская область — 4940 случаев;
- Сумская область — 352 случая;
- Тернопольская область — 2358 случаев;
- Харьковская область — 2909 случаев;
- Херсонская область — 207 случаев;
- Хмельницкая область — 942 случая;
- Черновицкая область — 5262 случая;
- Черкасская область — 800 случаев;
- Черниговская область — 632 случая.
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Коронавирус в Украине 16 июля
По состоянию на 16 июля количество больных коронавирусом достигло 56 455 человек. За время пандемии от вируса выздоровел 28 931 человек, за сутки — 800 украинцев. Умерли от болезни 1 445 граждан страны, за минувшие сутки — 18 человек.