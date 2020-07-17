17 июля в Украине зафиксировано 809 новых случаев коронавируса.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 57 264 человек, из них 29 769 выздоровели, летальных исходов —1456.

Всего проведено 854 064 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 838 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2253 случая;

Волынская область — 3188 случаев;

Днепропетровская область — 1174 случая;

Донецкая область — 781 случай;

Житомирская область — 1580 случаев;

Закарпатская область — 4229 случаев;

Запорожская область — 658 случаев;

Ивано-Франковская область — 3309 случаев;

Кировоградская область — 677 случаев;

г. Киев — 6689 случаев;

Киевская область — 3184 случая;

Львовская область — 7754 случая;

Луганская область — 100 случаев;

Николаевская область — 504 случая;

Одесская область — 2435 случаев;

Полтавская область — 347 случаев;

Ровенская область — 4940 случаев;

Сумская область — 352 случая;

Тернопольская область — 2358 случаев;

Харьковская область — 2909 случаев;

Херсонская область — 207 случаев;

Хмельницкая область — 942 случая;

Черновицкая область — 5262 случая;

Черкасская область — 800 случаев;

Черниговская область — 632 случая.

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Коронавирус в Украине 16 июля

По состоянию на 16 июля количество больных коронавирусом достигло 56 455 человек. За время пандемии от вируса выздоровел 28 931 человек, за сутки — 800 украинцев. Умерли от болезни 1 445 граждан страны, за минувшие сутки — 18 человек.