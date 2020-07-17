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Факты / Украина / Общество

Показатель держится на высоком уровне: в Украине 809 новых случаев коронавируса

17 июля в Украине зафиксировано 809 новых случаев коронавируса.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 57 264 человек, из них 29 769 выздоровели, летальных исходов —1456.

Всего проведено 854 064 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 838 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 2253 случая;
  • Волынская область — 3188 случаев;
  • Днепропетровская область — 1174 случая;
  • Донецкая область — 781 случай;
  • Житомирская область — 1580 случаев;
  • Закарпатская область — 4229 случаев;
  • Запорожская область — 658 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 3309 случаев;
  • Кировоградская область — 677 случаев;
  • г. Киев — 6689 случаев;
  • Киевская область — 3184 случая;
  • Львовская область — 7754 случая;
  • Луганская область — 100 случаев;
  • Николаевская область — 504 случая;
  • Одесская область — 2435 случаев;
  • Полтавская область — 347 случаев;
  • Ровенская область — 4940 случаев;
  • Сумская область — 352 случая;
  • Тернопольская область — 2358 случаев;
  • Харьковская область — 2909 случаев;
  • Херсонская область — 207 случаев;
  • Хмельницкая область — 942 случая;
  • Черновицкая область — 5262 случая;
  • Черкасская область — 800 случаев;
  • Черниговская область — 632 случая.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

коронавірус 17 липня

Коронавирус в Украине 16 июля

По состоянию на 16 июля количество больных коронавирусом достигло 56 455 человек. За время пандемии от вируса выздоровел 28 931 человек, за сутки — 800 украинцев. Умерли от болезни 1 445 граждан страны, за минувшие сутки — 18 человек.

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