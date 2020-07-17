Из-за коронакризиса Украэрорух оказался в затруднительном положении — Криклий

В условиях карантина национальный провайдер аэронавигационного обслуживания продолжал функционировать, чтобы сохранить критически необходимую инфраструктуру и высококвалифицированных работников.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу, Украэрорух ввел ряд антикризисных мер, направленных на сокращение операционных и эксплуатационных расходов до минимально возможного уровня. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

От 5 июня в Украине возобновились внутренние полеты, с 15 июня начались международные рейсы. Министерство инфраструктуры вместе с МИД проводит переговоры с властями других стран о скорейшем открытии границ для украинцев. Сейчас открыты: Болгария, Турция, Египет, Албания, Хорватия, Черногория, Великобритания, США и другие, отметил Криклий.

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— Но несмотря на все это, полеты в украинском небе восстанавливаются медленно. В июне Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием 4 584 рейса — это на 87,1% меньше по сравнению с июнем 2019 года. Критически низкими остаются и объемы транзитных полетов, — сказал министр.

По словам Криклия, чтобы поддержать ликвидность предприятия, Европейский банк реконструкции и развития предоставил Украэроруху €25 млн кредита. Теперь провайдер определенное время сможет работать без риска потери платежеспособности и сохранить уникальных специалистов предприятия.

Интенсивность полетов прошлогодних объемов достигнет половины в конце 2020 года. Полное восстановление докризисных объемов воздушного движения ожидается на конец 2022 года.

К слову, Кабмин отменил обязательную 14-дневную самоизоляцию для туристов, которые отдыхали в Египте или Албании.