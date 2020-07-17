Фаеры и ведра: под Радой митингуют в защиту украинского языка

Под Верховной Радой второй день проходит митинг против принятия языкового законопроекта нардепа от фракции Слуга народа Максима Бужанского.

С партийной символикой и флагами Украины под парламентом находятся активисты Всеукраинского объединения Свобода, Демократической сокиры и Национального корпуса.

Свои силы к Раде стянули Национальная полиция и Национальная гвардия Украины.

Против чего митингуют под Радой

Участники акции требуют снять “русификаторский” законопроект №2362 с повестки дня Рады 17 июля.

Согласно проекту закона Бужанского, в Украине предлагается отменить норму об обязательном изучении 80% предметов в школах на украинском языке.

В законопроекте прописано, что образовательные учреждения сами должны определять перечень учебных предметов, которые преподаются на украинском языке, “с учетом особенностей языковой среды”.

Ранее профильный комитет Рады не рекомендовал принимать данный законопроект.

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Повестка дня Рады

Кроме языкового законопроекта, парламент в пятницу планирует рассмотреть проект закона о функционировании региональных органов администрирования Государственного реестра избирателей и закона о внесении изменений относительно усовершенствования порядка изменения обвинения в суде.