17 июля Верховная Рада собирается на заседание для решения ряда важных вопросов.

Заседание Верховной Рады начнется с часа вопросов к правительству — в 10.00.

В первом чтении депутаты рассмотрят вопрос обучения на государством языке в учебных заведениях.

Также парламентарии будут голосовать за изменения в Кодексы: Избирательный, Уголовный, Жилищный и Уголовный процессуальный.

Также на повестке дня семь вопросов ратификации.

Во втором чтении будет рассмотрен закон Об образовании и О высшем образовании.

Заседание за три минуты

Во время второго внеочередного заседания Верховной Рады 14 июля народные депутаты отправили на повторное первое чтение законопроект, который предусматривает увольнение директора НАБУ, если его привлекут к ответственности за коррупцию.

Дмитрий Разумков созвал второе заседание по требованию 150 народных депутатов и закрыл его через три минуты.