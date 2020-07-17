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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

Статистика коронавируса в Украине на 17 июля свидетельствует о 57 264 больных. За минувшие сутки на Covid-19 заболело еще 809 человек. В то же время 838 пациентов полностью выздоровели.

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11:01 - 17 июля

Новый учебный год в Украине может начаться по смешанному варианту преподавания.

Некоторые предметы ученики будут слушать в школах, а некоторые дома.

В то же время в случае благоприятной ситуации с распространением коронавируса в Минздраве не исключают возвращения к обычному режиму обучения.

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10:11 - 17 июля

Коронавирус в Киеве зафиксирован у 6 689 человек. За последние сутки инфицированы еще 76 человек.

Ни один человек не умер от осложнений Covid-19 за последние 24 часа.

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09:19 - 17 июля

Как коронавирус распространяется по областям Украины:

коронавірус в Україні 17 липня

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09:18 - 17 июля

Статистика коронавируса в Украине на 17 июля свидетельствует о 57 264 больных. За минувшие сутки на Covid-19 заболело еще 809 человек. В то же время 838 пациентов полностью выздоровели.

Всего умерло от коронавируса в Украине 1 456 человек, за сутки — еще 11.

Больше всего случаев за сутки зафиксировали во Львовской (+132), Ровенской (+88) областях и в Киеве (+76).

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08:39 - 17 июля

По состоянию на 08.00 17 июля, во Львове и Львовской области — 7 754 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом:

  • 203 — умерли
  • 1305 — выздоровели

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20:30 - 16 июля

Совет ЕС обновила перечень безопасных стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз. Украины в списке нет.

Из перечня изъяли Сербию и Черногорию, жителям которых разрешался въезд с 1 по 15 июля. В странах выросло количество больных коронавирусом.

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18:37 - 16 июля

Обучение в школах во время адаптивного карантина может отличаться в разных регионах в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавируса.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, страну поделят на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Запрет посещать школы будет только в населенных пунктах красной зоны.

Сейчас правительство рассматривает три варианта развития событий в зависимости от уровня зараженности:

  • Низкий — школы работают в обычном режиме
  • Средний — смешанная форма: дистанционное обучение + в школах с протиепидемичнилы мерами;
  • Высокий — полностью дистанционное обучение.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что соответствующее постановление уже готово.

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15:04 - 16 июля

Правительство не должно продлевать карантин больше, чем на месяц.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, правительство должно разработать четкие рамки того, как карантин будет проходить в стране.

— Не надо спешить с продолжением карантина надолго, надо действовать по развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не дольше, – сказал он.

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13:04 - 16 июля

Киев и семь областей не отвечают условиям ослабления карантина:

  • Винницкая;
  • Волынская;
  • Донецкая;
  • Закарпатская;
  • Харьковская;
  • Черновецкая;
  • Черниговская.

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11:41 - 16 июля

В ВСУ зафиксировали еще 11 случаев коронавируса. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Сейчас болеет 128 военных, выздоровели уже 494 человек и пятеро умерли.

На самоизоляции находятся 467 военнослужащих.

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