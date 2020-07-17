С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

Статистика коронавируса в Украине на 17 июля свидетельствует о 57 264 больных. За минувшие сутки на Covid-19 заболело еще 809 человек. В то же время 838 пациентов полностью выздоровели.