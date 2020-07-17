В Украине не улучшается эпидситуация, ежедневно в стране фиксируется более 800 новых случаев Covid-19. В то же время в ЕС заявили, что готовы открывать границы для Украины, если количество новых больных будет в два раза меньше. А в Минздраве готовятся к началу нового учебного года и решают, в каком формате будут учиться школьники.

По состоянию на 17 июля в стране подтвердили 57 264 случая инфицирования, за сутки — 809 новых.

Самой сложной эпидситуация остается в трех регионах: Львовской (7 754 случая), Черновицкой (5 262 случая) и Ровенской (4 940 случаев) областях.

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Лидером среди городов по количеству больных остается Киев — 6 689 подтвержденных случаев за все время и 160 новых за сутки.

Сложная ситуация в Дарницком районе города — 1 099 случаев.

Из-за сложной эпидситуации ЕС не спешит открывать границы для Украины. Как сообщили в Минздраве, украинцы смогут путешествовать в европейские страны, если количество новых больных в течение двух недель будет меньше 460-480 больных.

— Если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных, то тогда мы впишем в сегодняшние критерии ЕС, — рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Также в Минздраве сделали заявление по поводу нового учебного года. Обучение осенью может начаться по смешанному варианту преподавания: некоторые предметы будут преподавать в школах, другие — дистанционно.

Коронавирус в Украине

За время пандемии от коронавируса выздоровели 29 769 украинцев, за сутки — 838 пациентов.

В то же время летальных случаев в стране — 1 456.

Всего в Украине провели 854 064 тестирования методом ПЦР.