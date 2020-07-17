В Киеве 16 июля зафиксировали 76 новых больных коронавирусом.

Сегодня в Киеве уже 6 689 подтвержденных случаев заболевания.

С начала эпидемии умерли 126.

Кто заболел за последние сутки:

66 женщин в возрасте от 18 до 71 года;

73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет;

5 девочек от 1 года до 16 лет и 3 мальчика от 2 до 6 лет.

В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 528

Дарницкий — 1099

Деснянский — 810

Днепровский — 788

Оболонский — 577

Печерский — 679

Подольский — 450

Святошинский — 571

Соломенский — 611

Шевченковский — 576.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

17 июля в Украине зафиксировано 809 новых случаев коронавируса.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 57 264 человек, из них 29 769 выздоровели, летальных исходов —1456.

Всего проведено 854 064 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 838 пациентов.