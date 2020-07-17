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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

В Киеве 16 июля зафиксировали 76 новых больных коронавирусом.

Сегодня в Киеве уже 6 689 подтвержденных случаев заболевания.

С начала эпидемии умерли 126.

Кто заболел за последние сутки:

  • 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года;
  • 73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет;
  • 5 девочек от 1 года до 16 лет и 3 мальчика от 2 до 6 лет.

В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 528
  • Дарницкий — 1099
  • Деснянский — 810
  • Днепровский — 788
  • Оболонский — 577
  • Печерский — 679
  • Подольский — 450
  • Святошинский — 571
  • Соломенский — 611
  • Шевченковский — 576.

коронавірус у києві 17 липня

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 17 июля

17 июля в Украине зафиксировано 809 новых случаев коронавируса.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 57 264 человек, из них 29 769 выздоровели, летальных исходов —1456.

Всего проведено 854 064 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 838 пациентов.

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