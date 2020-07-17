В Киеве 16 июля зафиксировали 76 новых больных коронавирусом.
Сегодня в Киеве уже 6 689 подтвержденных случаев заболевания.
С начала эпидемии умерли 126.
Кто заболел за последние сутки:
- 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года;
- 73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет;
- 5 девочек от 1 года до 16 лет и 3 мальчика от 2 до 6 лет.
В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 528
- Дарницкий — 1099
- Деснянский — 810
- Днепровский — 788
- Оболонский — 577
- Печерский — 679
- Подольский — 450
- Святошинский — 571
- Соломенский — 611
- Шевченковский — 576.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине 17 июля
17 июля в Украине зафиксировано 809 новых случаев коронавируса.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 57 264 человек, из них 29 769 выздоровели, летальных исходов —1456.
Всего проведено 854 064 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 838 пациентов.