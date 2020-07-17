В Украине первый случай коронавируса зафиксирован 3 марта в Черновцах. Заразился мужчина, 26 февраля вернувшийся с женой из путешествия в Италию.

А первая смерть от Covid-19 зафиксирована 13 марта — в Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя женщина.

Через месяц было уже свыше 900 больных и более 20 летальных случаев.

Сейчас в Украине уже почти 30 тыс. больных, а 11 июня зафиксировали новый антирекорд — 698 больных за сутки.

Чтобы остановить распространение коронавируса, власти ввели с 12 марта карантин с рядом жестких ограничений. Сроки завершения карантина несколько раз продлевали, последний раз — до 22 июня.

Правда, с 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновили свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

С 10 июня начал действовать новый этап ослабления ограничений, в частности разрешили проводить массовые мероприятия и восстановить работу пропускных пунктов на Донбассе.

Читайте: Ослабление карантина с 10 июня: что разрешено и какие области не готовы снять ограничения

Актуальную статистику и динамику заболевания коронавирусом Covid-19 в Украине смотрите на онлайн-карте Центра общественного здоровья и СНБО.

Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине

С 11 мая в Украине действует адаптивный карантин. Поэтому решение о смягчении или усилении карантина в областях принимают региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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