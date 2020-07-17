Из-за пандемии коронавируса МАУ изменила правила перевозки ручной клади для пассажиров, которые летят в Турцию, ОАЭ, Италию и Азербайджан, а также возвращаются из этих стран.

Согласно новым правилам, на борт можно брать:

небольшую женскую или мужскую сумку;

ноутбук или планшет;

сумку с вещами для младенца.

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В то же время эти вещи должны быть весом до 5 кг и размером 40х30х10.

Если ручная кладь не превышает разрешенные габариты, но не соответствует требованиям стран, в которые следует пассажир, ее надо оформить на стойке регистрации багажа. Эта функция бесплатна.

В то же время в грузовом отсеке нельзя перевозить: документы, лекарства, ценные вещи, смартфоны, ноутбуки, планшеты, батарейки, электронные сигареты, спички и зажигалки.

МАУ запустила чартеры на курорты

После открытия границ для украинцев МАУ запустила чартеры в Турцию и Египет из разных украинских городов.

Украинцы смогут улететь в Анталию, Бодрум, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Вылеты будут осуществляться из Киева, Харькова, Одессы, Львова и Запорожья.

Исчтоник: МАУ