Из-за пандемии коронавируса МАУ изменила правила перевозки ручной клади для пассажиров, которые летят в Турцию, ОАЭ, Италию и Азербайджан, а также возвращаются из этих стран.
Согласно новым правилам, на борт можно брать:
- небольшую женскую или мужскую сумку;
- ноутбук или планшет;
- сумку с вещами для младенца.
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В то же время эти вещи должны быть весом до 5 кг и размером 40х30х10.
Если ручная кладь не превышает разрешенные габариты, но не соответствует требованиям стран, в которые следует пассажир, ее надо оформить на стойке регистрации багажа. Эта функция бесплатна.
В то же время в грузовом отсеке нельзя перевозить: документы, лекарства, ценные вещи, смартфоны, ноутбуки, планшеты, батарейки, электронные сигареты, спички и зажигалки.
МАУ запустила чартеры на курорты
После открытия границ для украинцев МАУ запустила чартеры в Турцию и Египет из разных украинских городов.
Украинцы смогут улететь в Анталию, Бодрум, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
Вылеты будут осуществляться из Киева, Харькова, Одессы, Львова и Запорожья.
Исчтоник: МАУ