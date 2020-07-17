На пленарном заседании Верховной Рады 17 июля, депутаты рассмотрят ряд законопроектов в первом и втором чтении.

Оно начнется в 10.00 с часа вопросов к правительству о состоянии безопасности среды вокруг Украины и организацию проведения осеннего призыва в ВСУ.

Народные депутаты в первом чтении должны будут рассмотреть закон о внесении изменений относительно обучения государством языком в учебных заведениях, закон о функционировании региональных органов администрирования Государственного реестра избирателей та закона о внесении изменений относительно усовершенствования порядка изменения обвинения в суде.

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Во втором чтении будут рассмотрены закон о внесении изменений в заключительные и переходные положения закона Украины О рынке электрической энергии относительно поставок электрической энергии.

Также в Раде будут рассмотривать закон о внесении изменений по привлечению частных инвесторов для решения дефицита мест в детсадах и школах, проект закона относительно питания детей в учреждениях среднего образования и закон о восстановлении справедливости в вопросе оплаты труда педагогическим работникам учреждений дошкольного и внешкольного образования в первом чтении.

Засідання Верховної Ради 17 липня — порядок денний

Календарный план Рады

На заседании 15 июля парламентарии утвердили календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады и решили, что начнут работу с 1 сентября.

Согласно документу, 10 недель Рада будет работать в режиме пленарных заседаний, еще семь — народные избранники отдадут работе в комитетах, комиссиях и фракциях.