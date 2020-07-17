СБУ задержала организатора “референдума” о провозглашении так называемой ЛНР

В Северодонецке силовики СБУ задержали одного из главных организаторов так называемого референдума о создании “ЛНР”.

В прошлом сообщник террористов занимал руководящие должности в органах внутренних дел и даже возглавлял департамент транспорта в Луганском горсовете.

В 2014 году мужчине досталась должность “министра транспорта” так называемой ЛНР.

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По данным следствия, из-за высокой конкуренции фигурант вынужденно покинул “пост” и вернулся в Северодонецк.

— В течение нескольких лет задержанный пытался заниматься бизнесом на временно оккупированной территории. Однако впоследствии он получил загранпаспорт, приобрел недвижимость и легализовался на контролируемой правительством территории Украины, — говорится в сообщении.

Согласно фото и время пребывания на должностях, задержанным, вероятно, является Андрей Андреев (на фото — в черной куртке справа).

Сепаратисту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

“Русская весна” в Запорожье

В начале июля контрразведка СБУ выявила группу злоумышленников, которые занимались агитацией за создание “Запорожской Народной Республики”.

После событий 2014 мужчины всячески помогали боевикам на оккупированных территориях Донбасса, а с начала 2020 года начали пропаганду за свержение конституционного строя и установление “республики” вроде так называемых ЛДНР, но уже в Запорожье.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) УК Украины.