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Факты / Украина

Признаков подготовки РФ к активным боевым действиям вблизи Крыма нет – Таран

Министерство обороны Украины не фиксирует подготовку Российской Федерации к наступлению со стороны оккупированного Крыма и создание на полуострове ударных группировок.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран во время часа вопросов к правительству.

— Сейчас признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым, не обнаружено.

На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок, — заявил он.

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Министр также отметил, что ВСУ осуществляют меры по опережению обострения обстановки.

— Усиление ведения разведки, осуществляются мероприятия по ротации войск, уточнены задачи, организовано тесное взаимодействие с Национальной гвардией, Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Государственной пограничной службой Украины, — добавил Таран.

Пытки в Крыму

Сотрудники ФСБ Российской Федерации и других правоохранительных органов в аннексированном Крыму применяют пытки, чтобы заставлять людей давать показания.

В частности применяли избиение, удары электрическим током и удушения.

Фото: Минобороны

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