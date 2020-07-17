ПВО Ирана может воспринять гражданский самолет за вражеский, поэтому Евроагентство по авиационной безопасности (EASA) предупредило об опасности его воздушного пространства.

Эксперты считают, что в Иране есть проблемы с взаимодействием гражданской авиационной власти и военного командования, поэтому существует риск неправильного распознавания гражданского воздушного судна.

Рекомендации EASA действуют до 16 января 2021 года. Причиной таких предупреждений стала публикация 11 июля нового отчета Организации гражданской авиации Ирана о причинах катастрофы самолета Boeing 737 Международных авиалиний Украины под Тегераном, который 8 января сбили военные.

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Авиакатастрофа МАУ в Иране

Иран через три дня после катастрофы самолета МАУ, в которой погибло 176 человек, признал, что это его военные ошибочно сбили авиалайнер.

А 11 июля обнародовало новый отчет, в котором утверждает, что ракету выпустили из-за неправильных настроек системы ПВО. Комплекс ошибочно определил Boeing 737, как объект, который атакует Тегеран.

В Украине уже заявили, что об окончательной причине катастрофы самолета МАУ говорить рано, поскольку есть данные, которые могут свидетельствовать о других причинах.

Источник: EASA